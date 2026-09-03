Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Доходность банковских облигаций с постоянным купоном

Банк Серия Рейтинг эмитента АКРА / «Эксперт РА» Объем в обращении (млрд руб.) Срок до погашения / оферты (лет) Текущий купон (% годовых) Периодичность купона (сколько раз в год) Индикативная цена (% от номинала) Доходность (%) Спред к ОФЗ (б. п.)
Сбербанк 001Р-SBER51 AAA(RU) / - 100 1,8 14,85 12 101,2 15,1 74,6
Сбербанк 001Р-SBER52 AAA(RU) / - 71 2 14,2 12 100,3 15 54,8
Авто Финанс Банк БО-001P-14 AA(RU) / ruAA 5 0,5 23 12 104,2 15,3 164,9
Авто Финанс Банк БО-001P-15 AA(RU) / ruAA 10 1,9 16,75 12 102,4 16,4 202,4
Авто Финанс Банк БО-001P-16 AA(RU) / ruAA 6 1,5 16,65 12 102 16,2 207,2
Авто Финанс Банк БО-001P-18 AA(RU) / ruAA 7 2,6 14,75 12 99,5 16,1 140,6
Авто Финанс Банк БО-001P-19 AA(RU) / ruAA 10 2,8 14,2 12 97,7 16,4 160,6
Альфа-банк 002Р-25 AAA(RU) / ruAA+ 11 0,3 13,25 4 99,9 14,5 62,8
Альфа-банк БО-18 AAA(RU) / ruAA+ 5 0,4 14,85 2 100,2 14,8 105,7
Альфа-банк БО-21 AAA(RU) / ruAA+ 5 0,1 13,05 2 99,6 16,3 218
Банк ПСБ 004Р-01 AAA(RU) / ruAAA 25 2 14,25 12 100 15,2 80,1
Банк ПСБ 004Р-02 AAA(RU) / ruAAA 40 2,6 14,05 12 99,2 15,4 76,2
Банк ПСБ 004Р-06 AAA(RU) / ruAAA 18 2,3 14,2 12 99,5 15,5 88,9
ВЭБ.РФ ПБО-001P-18 AAA(RU) / ruAAA 10 0,2 7,27 2 98,5 14,6 53,7
ВЭБ.РФ ПБО-001Р-19 AAA(RU) / ruAAA 15 0,8 6,59 2 94,5 14,6 69,3
Газпромбанк 001Р-17Р AA+(RU) / ruAAA 11 2 12,75 2 96 15,8 132,7
Газпромбанк 001Р-18Р AA+(RU) / ruAAA 20 3,8 15 2 100,1 15,5 51,7
Газпромбанк 001Р-19Р AA+(RU) / ruAAA 15 0,8 12,75 2 98,3 15,6 167,3
Газпромбанк 001Р-21Р AA+(RU) / ruAAA 30 2,9 16,25 2 102,2 15,9 110,6
Газпромбанк 001Р-22Р AA+(RU) / ruAAA 20 1,8 17,5 2 104,1 15,3 98
Газпромбанк 001Р-26P AA+(RU) / ruAAA 10 0,2 10 2 99,2 15,8 165,4
Газпромбанк 005Р-03Р AA+(RU) / ruAAA 22 0,8 13,7 4 99 16 210,8
ДОМ.РФ 001P-02R AAA(RU) / ruAAA 15 0,4 14,3 2 99,5 16 219,5
ДОМ.РФ 001P-06R AAA(RU) / ruAAA 25 0,3 14,1 2 100 14,5 67,8
ДОМ.РФ БО-07 AAA(RU) / ruAAA 5 0,2 14,25 4 99,7 17,2 324,7
МБЭС 001Р-02 AAA(RU) / - 5 1,3 16,4 2 102,2 15 91,9
МБЭС 002P-04 AAA(RU) / - 6 2 14,65 12 100 15,7 130,4
Источник: «ТКБ Инвестмент Партнерс».
Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд