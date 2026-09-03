Доходность банковских облигаций с постоянным купоном

|
|Банк
|Серия
|Рейтинг эмитента АКРА / «Эксперт РА»
|Объем в обращении (млрд руб.)
|Срок до погашения / оферты (лет)
|Текущий купон (% годовых)
|Периодичность купона (сколько раз в год)
|Индикативная цена (% от номинала)
|Доходность (%)
|Спред к ОФЗ (б. п.)
|Сбербанк
|001Р-SBER51
|AAA(RU) / -
|100
|1,8
|14,85
|12
|101,2
|15,1
|74,6
|Сбербанк
|001Р-SBER52
|AAA(RU) / -
|71
|2
|14,2
|12
|100,3
|15
|54,8
|Авто Финанс Банк
|БО-001P-14
|AA(RU) / ruAA
|5
|0,5
|23
|12
|104,2
|15,3
|164,9
|Авто Финанс Банк
|БО-001P-15
|AA(RU) / ruAA
|10
|1,9
|16,75
|12
|102,4
|16,4
|202,4
|Авто Финанс Банк
|БО-001P-16
|AA(RU) / ruAA
|6
|1,5
|16,65
|12
|102
|16,2
|207,2
|Авто Финанс Банк
|БО-001P-18
|AA(RU) / ruAA
|7
|2,6
|14,75
|12
|99,5
|16,1
|140,6
|Авто Финанс Банк
|БО-001P-19
|AA(RU) / ruAA
|10
|2,8
|14,2
|12
|97,7
|16,4
|160,6
|Альфа-банк
|002Р-25
|AAA(RU) / ruAA+
|11
|0,3
|13,25
|4
|99,9
|14,5
|62,8
|Альфа-банк
|БО-18
|AAA(RU) / ruAA+
|5
|0,4
|14,85
|2
|100,2
|14,8
|105,7
|Альфа-банк
|БО-21
|AAA(RU) / ruAA+
|5
|0,1
|13,05
|2
|99,6
|16,3
|218
|Банк ПСБ
|004Р-01
|AAA(RU) / ruAAA
|25
|2
|14,25
|12
|100
|15,2
|80,1
|Банк ПСБ
|004Р-02
|AAA(RU) / ruAAA
|40
|2,6
|14,05
|12
|99,2
|15,4
|76,2
|Банк ПСБ
|004Р-06
|AAA(RU) / ruAAA
|18
|2,3
|14,2
|12
|99,5
|15,5
|88,9
|ВЭБ.РФ
|ПБО-001P-18
|AAA(RU) / ruAAA
|10
|0,2
|7,27
|2
|98,5
|14,6
|53,7
|ВЭБ.РФ
|ПБО-001Р-19
|AAA(RU) / ruAAA
|15
|0,8
|6,59
|2
|94,5
|14,6
|69,3
|Газпромбанк
|001Р-17Р
|AA+(RU) / ruAAA
|11
|2
|12,75
|2
|96
|15,8
|132,7
|Газпромбанк
|001Р-18Р
|AA+(RU) / ruAAA
|20
|3,8
|15
|2
|100,1
|15,5
|51,7
|Газпромбанк
|001Р-19Р
|AA+(RU) / ruAAA
|15
|0,8
|12,75
|2
|98,3
|15,6
|167,3
|Газпромбанк
|001Р-21Р
|AA+(RU) / ruAAA
|30
|2,9
|16,25
|2
|102,2
|15,9
|110,6
|Газпромбанк
|001Р-22Р
|AA+(RU) / ruAAA
|20
|1,8
|17,5
|2
|104,1
|15,3
|98
|Газпромбанк
|001Р-26P
|AA+(RU) / ruAAA
|10
|0,2
|10
|2
|99,2
|15,8
|165,4
|Газпромбанк
|005Р-03Р
|AA+(RU) / ruAAA
|22
|0,8
|13,7
|4
|99
|16
|210,8
|ДОМ.РФ
|001P-02R
|AAA(RU) / ruAAA
|15
|0,4
|14,3
|2
|99,5
|16
|219,5
|ДОМ.РФ
|001P-06R
|AAA(RU) / ruAAA
|25
|0,3
|14,1
|2
|100
|14,5
|67,8
|ДОМ.РФ
|БО-07
|AAA(RU) / ruAAA
|5
|0,2
|14,25
|4
|99,7
|17,2
|324,7
|МБЭС
|001Р-02
|AAA(RU) / -
|5
|1,3
|16,4
|2
|102,2
|15
|91,9
|МБЭС
|002P-04
|AAA(RU) / -
|6
|2
|14,65
|12
|100
|15,7
|130,4
|Источник: «ТКБ Инвестмент Партнерс».