Пляжи в Самаре и Тольятти опять признаны небезопасными для купания

Ряд пляжей в Самаре и Тольятти не отвечает требованиям по микробиологическим показателям. Итоги мониторинга опубликовало региональное Управление Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Ведомство выявило нарушения в нескольких местах рекреации в регионе. Не соответствуют нормам пробы воды на пляже у Загородного парка, в районе спуска улицы Советской Армии, а также на первой, второй и четвертой очередях набережной в Самаре.

Кроме того, проблемы с качеством воды зафиксированы на пляже «Волжский замок» в Тольятти, а также на пляжах на озере Сакулино-1 и на озере Сакулино-2 в Новокуйбышевске. Ранее на указанных пляжах уже выявлялись отклонения по микробиологическим показателям.

В связи с этим Роспотребнадзор рекомендовал местным властям и владельцам пляжей установить предупреждающие знаки и ограничить купание на проблемных территориях. Ведомство также напоминает о недопустимости купания в неорганизованных местах отдыха.

Георгий Портнов