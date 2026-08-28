В Самарской области суд обязал предприятие выплатить компенсацию железнодорожнику за полученные травмы
Октябрьский городской суд обязал железнодорожное предприятие выплатить работнику компенсацию морального вреда в размере 200 тыс. руб. за травмы, полученные при производстве. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.
Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ
По данным ведомства, в январе 2025 года аккумуляторщик пункта технического осмотра локомотивов «Октябрьск» Сервисного локомотивного депо «Кинель» получил травмы головы, туловища и правой руки. На него внезапно обрушилась кирпичная кладка элементов межэтажного перекрытия в производственном здании.