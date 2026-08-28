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Донские музеи станут бесплатными для учителей

Посещение музеев Ростовской области станет бесплатным для учителей. Соответствующий законопроект единогласно приняли на заседании комитета по образованию Законодательного Собрания региона. Об этом сообщила пресс-служба регионального законодательного органа.

Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

Документ касается 16 областных музеев, еще 31 муниципальный музей должен будет принять решение на местах. Необходимость меры назрела давно: учителя часто водят школьников в музеи и вынуждены покупать билеты за свой счет. С нового учебного года в школах начинают изучать историю Донского края — для пятых, шестых и седьмых классов появились новые государственные учебники, а Минобразования синхронизировало программу с музейной педагогикой.

Бесплатные музеи — лишь часть большого пакета мер, предусмотренных указом президента. Кроме этого, предусмотрено присвоение звания «Ветеран труда» при 25 годах педагогического стажа (сейчас нужны еще и награды), обязательное наставничество для молодых педагогов, бесплатную юридическую помощь и первоочередной прием детей учителей в детские сады. Окончательные решения по механизмам должны быть приняты до 2027 года.

Наталья Белоштейн

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