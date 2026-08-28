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В Нефтекумске завершается благоустройство горпарка за 30 млн рублей

В Нефтекумске строители завершают благоустройство городского парка от мемориала «Вечная Слава» до артезиана. Стоимость проекта составляет около 30 млн руб., сообщает управление пресс-службы и информационной политики губернатора и правительства Ставропольского края.

Фото: пресс-служба администрации Нефтикумска

Фото: пресс-служба администрации Нефтикумска

На территории уже уложили плитку, установили арт-объекты, качели, фонари и беседки. Важной частью проекта стало создание искусственного водоема, который должен стать новой точкой притяжения для жителей и гостей города.

В следующем году планируется благоустроить участок от пл. Ленина до мемориала «Вечная Слава».

Наталья Белоштейн

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