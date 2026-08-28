Педагога-иноагента Зицера оштрафовали на 50 тысяч рублей

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал иноагента Вадима Зицера на 50 тыс. рублей. Его признали виновным в правонарушении по ч. 9 ст. 19.34 КоАП РФ («Нарушение порядка деятельности иностранного агента»), сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Иноагент Вадим Зицер был включен в соответствующий реестр в январе 2025 года. По данным Минюста, он участвовал в создании и распространении материалов других иноагентов, в том числе публикаций о деятельности российских властей и Вооруженных сил.

Летом 2024 года стало известно, что господин Зицер (иноагент) объявлен в розыск по уголовному делу о распространении фейков о российской армии. Позднее Санкт-Петербургский городской суд утвердил его заочный арест по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ»). Максимальное наказание по этой статье составляет до 10 лет лишения свободы.

Вадим Зицер (иноагент) — основатель петербургской школы неформального образования «Апельсин». По данным открытых источников, сейчас он находится за границей.

Карина Дроздецкая