В Новороссийске выпускники, не сдавшие ОГЭ, смогут бесплатно получить рабочую профессию
В Новороссийске выпускники, не сдавшие основной государственный экзамен (ОГЭ), смогут бесплатно пройти профессиональное обучение по востребованным рабочим профессиям. Об этом «Новороссийскому рабочему» рассказала директор Новороссийского профессионального техникума Светлана Хузина.
Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ
Возможность бесплатного обучения появилась после внесения изменений в Закон об образовании Краснодарского края. Программы рассчитаны как на школьников, не сдавших ОГЭ в 2026 году, так и на тех, кто не смог пройти экзамен в предыдущие годы.
Обучение начнется 1 октября. Продолжительность программ будет зависеть от выбранной профессии, однако завершить их планируется не позднее мая 2027 года.
В Новороссийске программы реализуют несколько учреждений среднего профессионального образования. Новороссийский профессиональный техникум будет готовить операторов ЭВМ, социально-педагогический колледж — пекарей, Новороссийский колледж строительства и экономики — горничных.
По словам Светланы Хузиной, программы профессионального обучения позволят выпускникам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию, получить рабочую квалификацию и продолжить обучение или выйти на рынок труда.
Ранее сообщалось, что в Новороссийске действует комплекс мер поддержки педагогов, направленный на привлечение и удержание кадров. Власти города также планируют разработать дополнительную мотивацию для школ, демонстрирующих лучшие результаты.