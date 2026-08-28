В Новороссийске выпускники, не сдавшие ОГЭ, смогут бесплатно получить рабочую профессию

В Новороссийске выпускники, не сдавшие основной государственный экзамен (ОГЭ), смогут бесплатно пройти профессиональное обучение по востребованным рабочим профессиям. Об этом «Новороссийскому рабочему» рассказала директор Новороссийского профессионального техникума Светлана Хузина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Возможность бесплатного обучения появилась после внесения изменений в Закон об образовании Краснодарского края. Программы рассчитаны как на школьников, не сдавших ОГЭ в 2026 году, так и на тех, кто не смог пройти экзамен в предыдущие годы.

Обучение начнется 1 октября. Продолжительность программ будет зависеть от выбранной профессии, однако завершить их планируется не позднее мая 2027 года.

В Новороссийске программы реализуют несколько учреждений среднего профессионального образования. Новороссийский профессиональный техникум будет готовить операторов ЭВМ, социально-педагогический колледж — пекарей, Новороссийский колледж строительства и экономики — горничных.

По словам Светланы Хузиной, программы профессионального обучения позволят выпускникам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию, получить рабочую квалификацию и продолжить обучение или выйти на рынок труда.

Ранее сообщалось, что в Новороссийске действует комплекс мер поддержки педагогов, направленный на привлечение и удержание кадров. Власти города также планируют разработать дополнительную мотивацию для школ, демонстрирующих лучшие результаты.

Анна Гречко