В Ростове закрыли компьютерный клуб после прокурорской проверки
Прокуратура Ленинского района Ростова-на-Дону приостановила деятельность компьютерного клуба из-за нарушений требований безопасности. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного органа.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
В ходе проверки выяснилось, что в помещении клуба не соблюдались нормы пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологические правила. Такое состояние объекта угрожало жизни и здоровью посетителей, в первую очередь детей.
По результатам проверки прокуратура приняла необходимые меры реагирования, и после вмешательства надзорного органа работа компьютерного клуба была приостановлена.