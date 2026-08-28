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В Ростове закрыли компьютерный клуб после прокурорской проверки

Прокуратура Ленинского района Ростова-на-Дону приостановила деятельность компьютерного клуба из-за нарушений требований безопасности. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного органа.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В ходе проверки выяснилось, что в помещении клуба не соблюдались нормы пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологические правила. Такое состояние объекта угрожало жизни и здоровью посетителей, в первую очередь детей.

По результатам проверки прокуратура приняла необходимые меры реагирования, и после вмешательства надзорного органа работа компьютерного клуба была приостановлена.

Наталья Белоштейн

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