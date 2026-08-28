Пенсионер из Оренбурга лишился недвижимости после сделки с «черным риелтором»

В Оренбурге возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в завладении квартирой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Потерпевший — бывший учитель, оставшийся без трехкомнатного жилья на ул. Салмышской, — утверждает, что подписал документы в состоянии алкогольного опьянения. На имя фигуранта, по данным прокуратуры, зарегистрировано около 40 объектов недвижимости. Данные приводит ведомство на основе выпуска «Вестей Оренбуржья».

Сообщается, что инцидент произошел в 2019 году. Вскоре после смерти отца к потерпевшему на улице подошел молодой человек, предложил помощь, и знакомство переросло в совместное распитие спиртного. В состоянии алкогольного опьянения мужчина, по его словам, подписал документы, не осознавая их содержания, — в результате квартира была подарена незнакомцу.

В течение шести месяцев, до вступления пенсионера в наследство, злоумышленник систематически привозил ему алкоголь и фактически спаивал. Затем последовала повторная подпись документов, после чего потерпевшего переселили в другое жилье.

Сам потерпевший не исключает, что в напитки ему могли подмешивать посторонние вещества. На данный момент возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Яна Вежлева