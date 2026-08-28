Восстановить памятник в центра Саратова обязали жильцов

Ветхое здание в центре Саратова признали аварийным. Соответствующий приказ подписал глава городской администрации Игорь Молчанов.

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Статус получил кирпичный двухэтажный дом на ул. Московская, 89 а—г. Здание признано памятником регионального значения с реестровым названием «Дом жилой начала XX века». Расселить и восстановить объект планируют в течение трех лет — до 1 августа 2029 года.

Реконструировать памятник должны собственники помещений. По данным 2GIS, в здании работают творческая мастерская «Нежность», курьерский центр «Магнита», юридическая компания «Витакон», ателье «Будь уникальной», «Федеральное бюро судебных экспертиз» и цветочный магазин.

Дарья Васенина