В Дербентском районе выявили несанкционированную свалку ТКО

Сотрудники Минприроды Дагестана совместно с отделом МВД России по Дербентскому району на территории села Джемикент выявили факт несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

По итогам обследования земельного участка составлен акт, а главе муниципалитета объявлено официальное предостережение.

Материалы проверки направлены в Северо-Кавказское межрегиональное управление Росприроднадзора для организации дальнейших контрольных мероприятий и принятия мер в пределах установленной компетенции.

Наталья Белоштейн