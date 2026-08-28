Ставрополье запускает ГЧП-проект на 6,5 млрд рублей в Георгиевском округе

На Кавказских Минеральных Водах провели аудит санаторно-курортных объектов: из 13 выявленных требующих реконструкции более половины относятся к объектам культурного наследия, а инвестиционный ГЧП-проект в Георгиевском округе предполагает вложения свыше 6,5 млрд рублей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр экономического развития Ставропольского края Антон Доронин.

На КМВ провели аудит состояния санаторно-курортных объектов и оценили эффективность их использования. По итогам сформирован перечень тех, что нуждаются в реконструкции и федеральном финансировании на ремонт. Из 13 объектов более половины относятся к объектам культурного наследия (ОКН), расположенным в городах-курортах Железноводске и Кисловодске.

Результаты аудита и возможности использования санаторно-курортной инфраструктуры региона представили на федеральном уровне в ходе заседания рабочей группы по комплексному развитию КМВ. Мероприятие прошло под председательством заместителя министра экономического развития России Сергея Назарова. Антон Доронин принял участие в заседании.

Поручения по социально-экономическому развитию СКФО, в том числе о применении механизмов государственно-частного партнёрства в санаторно-курортной отрасли, ранее озвучил председатель Правительства России Михаил Мишустин на Кавказском инвестиционном форуме в Минеральных Водах.

Для привлечения инвесторов запущены инвестиционные тизеры с готовыми решениями. В совокупности край готов реализовывать 18 инициатив в различных отраслях. Один из проектов в санаторно-курортной сфере уже реализуется по механизму ГЧП в Георгиевском округе: общий объём инвестиций превышает 6,5 млрд рублей.

Тат Гаспарян