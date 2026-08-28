В школах Сочи 1 сентября организуют родительские патрули

В Сочи 1 сентября в образовательных организациях организуют дополнительные меры безопасности. В городе усилен режим охраны в 193 учебных организациях. В День знаний в школах также будут работать группы родительских патрулей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

18 и 19 августа во всех образовательных организациях Краснодарского края прошли Всероссийские антитеррористические учения. Педагоги, охранники и сотрудники ФСБ, МВД, МЧС, Росгвардии и антитеррористической комиссии отработали действия при различных угрозах. За сутки до начала учебного года объекты образования дополнительно обследуют кинологические расчеты.

В День знаний безопасность в школах края будут обеспечивать более 3 тыс. сотрудников полиции, свыше 1,5 тыс. сотрудников Росгвардии и более 1 тыс. работников частных охранных предприятий. Министерство образования края рекомендовало отказаться от проведения торжественных линеек на открытом воздухе. В Сочи большинство мероприятий в честь первого звонка пройдет внутри зданий образовательных учреждений.

В первые дни учебного года инспекторы по делам несовершеннолетних проведут со старшеклассниками классные часы. На них обсудят права и обязанности учащихся, профилактику экстремизма и вовлечения в противоправную деятельность, а также правила безопасного поведения в социальных сетях.

К 1 сентября в Сочи завершат работы по обеспечению безопасности дорожного движения возле образовательных организаций. При необходимости там выполняют ямочный ремонт и обновляют разметку пешеходных переходов. УВД Сочи завершает проверки территорий и зданий школ. Маршруты патрулирования приблизили к образовательным учреждениям, на объектах организовали дежурство сотрудников полиции.

Госавтоинспекция проверила 83 школьных автобуса и 77 водителей. Школьным транспортом в Сочи пользуются более 5,4 тыс. детей из 36 сельских школ.

Все образовательные организации города оснащены периметральными ограждениями, тревожной сигнализацией с подключением к системе экстренного реагирования, видеокамерами, системой оповещения, автоматической пожарной сигнализацией и контрольно-пропускными пунктами. Охрану обеспечивают лицензированные сотрудники.

Мария Удовик