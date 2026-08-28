В этом учебном году в Сочи расширят программы патриотического воспитания

В Сочи в новом учебном году планируют расширить патриотическую и воспитательную работу со студентами. Об этом говорили на заседании Совета руководителей образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования, которое прошло в Доме молодежи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

В течение учебного года в образовательных организациях региона планируют открыть первичные отделения «Движения первых» и «Юнармии». Сейчас также разрабатывают комплексную программу развития молодежной политики Краснодарского края, которую намерены представить осенью.

Системную работу продолжит Центр военно-патриотической и допризывной подготовки. После летних каникул возобновится Почетная Вахта Памяти на Посту №1 у Завокзального мемориального комплекса. С октября запланирован цикл «Уроков мужества», профилактических бесед и квизов по безопасности. До конца ноября продолжатся пятидневные сборы на площадке «Мы — опора Родины».

Отдельное направление связано с технической подготовкой студентов. В учебных заведениях планируют открывать кружки по робототехнике и управлению беспилотниками. Такие занятия уже проводят в Университетском экономико-технологическом колледже и Сочинском профессиональном техникуме. На базе Центра патриотического воспитания также работает клуб «Сокол», где изучают эксплуатацию БПЛА, авиационную метеорологию и основы законодательства в этой сфере.

В течение года в Сочи также проведут мероприятия, связанные с патриотическим воспитанием, безопасностью и поддержкой молодежных инициатив. В сентябре запланирован форум «Единство народов России» с участием экспертов, участников СВО и молодежи из регионов страны. В октябре пройдет конференция по профилактике экстремизма и терроризма. Для творческой и общественной активности студентов продолжат проводить Лигу КВН, медиафорум и конкурс «Мисс студенчество Сочи». Кампания «Сочиняй смыслы», по данным организаторов, уже объединила 900 молодых лидеров.

Мария Удовик