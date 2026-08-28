Чрезвычайную пожароопасность анонсировали в Волгоградской области
Жителей Волгоградской области предупредили о чрезвычайной пожароопасности. Соответствующее сообщение опубликовало региональное МЧС.
Фото: Никита Маркелов
Пожароопасность обещают во всех центральных, юго-восточных, юго-западных и северо-восточных районах. Также ситуация затронет Волгоград и Волжский. Период действия — 28–29 августа.
Спасатели призывают волгоградцев быть внимательными и осторожными. Телефон экстренных служб: 112. Напомним, в Пензенской области ожидаются заморозки до -1°C.