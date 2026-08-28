Севастополец заочно осужден на 9 лет за убийство, совершенное в 2009 году
Житель Севастополя заочно приговорен к девяти годам колонии строгого режима за убийство знакомого, совершенное в декабре 2009 года, сообщили в Главном следственном управлении СК России по Республике Крым и Севастополю.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
Следственным отделом по Балаклавскому району Севастополя установлено, что 8 декабря 2009 года на территории Мекензиевского лесничества 39-летний мужчина встретился с партнером по бизнесу, во время встречи возник конфликт, в ходе которого обвиняемый произвел два выстрела из обреза ружья в туловище и голову потерпевшего. От полученных ранений мужчина скончался на месте, а злоумышленник скрылся.
В ходе работы по раскрытию преступлений прошлых лет следователи совместно с криминалистами и сотрудниками МВД установили все обстоятельства и местонахождение фигуранта — он находится на территории другого государства. Его объявили в международный розыск и заочно предъявили обвинение.