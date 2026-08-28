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Прокуратура Ставрополья добилась выплаты семье участника СВО в 3 млн рублей

Прокуратура Петровского района Ставропольского края добилась региональной выплаты семье погибшего участника специальной военной операции в 3 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного органа.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Было установлено, что супруга ветерана боевых действий имеет право на региональную меру поддержки в связи с гибелью мужа в зоне СВО и его посмертным награждением орденом Мужества. Однако получить положенную по закону выплату семья не могла из-за отсутствия подтверждения факта проживания бойца на территории Ставропольского края на момент начала спецоперации.

В связи с этим прокуратура направила в суд исковое заявление об установлении факта проживания военнослужащего в регионе.

Требования надзорного ведомства были удовлетворены.

Наталья Белоштейн

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