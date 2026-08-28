В Ростовской области официальную работу летом нашли 9,7 тысяч школьников

Летом 2026 года 9,7 тыс. школьников в Ростовской области смогли официально устроиться на работу при содействии региональной службы занятости. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Никитченко / Коммерсантъ Фото: Елена Никитченко / Коммерсантъ

Большинство школьников работали упаковщиками и сортировщиками товаров, а также помощниками работников музеев, библиотек и других учреждений культуры. Кроме того, подростки помогали в благоустройстве парков, скверов и пришкольных территорий, а в сельских районах — в аграрном секторе. В Таганроге школьники получили опыт на крупных предприятиях.

Как уточнили в ведомстве, заработная плата по вакансиям для подростков установлена не ниже МРОТ пропорционально отработанному времени, а режим рабочего времени регламентирован трудовым законодательством.

Наталья Белоштейн