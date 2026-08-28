Жителя Севастополя арестовали за растление двух девятилетних школьниц

44-летний житель Севастополя заключен под стражу за растление двух девочек девяти лет. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Крыма и Севастополя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Следственным отделом по Нахимовскому району установлено, что 20 августа 2026 года во дворе дома по проспекту Победы в Севастополе обвиняемый встретил двух незнакомых ему девочек. После этого он проследил за ними, напал и совершил действия сексуального характера. Школьницы рассказали о случившемся родителям, которые обратились в правоохранительные органы.

Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и Севастополю возбуждено уголовное дело. Мужчина обвиняется в совершении иных действий сексуального характера в отношении двух девочек, не достигших четырнадцатилетнего возраста (п. «б» ч. 5 ст. 132 УК РФ). Следователями во взаимодействии с сотрудниками полиции фигурант был задержан.

Житель Севастополя признал вину в совершении преступления. По ходатайству следователя судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Алина Зорина