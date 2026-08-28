Самарца осудили на 16 лет за контакты с украинской стороной

36-летний житель Самары признан виновным в публичном оправдании проукраинских террористических организаций и государственной измене, сообщили в областном УФСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Установлено, что указанный гражданин инициативно вступил в контакт и в дальнейшем поддерживал связь с украинским медиапропагандистом, предоставляя последнему фото и видео разведывательного характера одного из объектов ТЭК региона для нанесения ударов беспилотными летательными аппаратами», — говорится в сообщении.

Кроме того, самарец, разделяя идеологию воюющих на стороне Украины вооруженных формирований, поддерживал деятельность организаций в интернете.

Мужчину задержали в феврале 2025 года. Решением Центрального окружного военного суда он признан виновным по ч. 2 ст. 205.2 и ст. 275 УК РФ. Ему назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы (с отбыванием наказания первых трех лет в тюрьме, а затем — в исправительной колонии строгого режима) и штрафа в размере 300 тыс. руб.

Приговор вступил в законную силу.

Евгений Чернов