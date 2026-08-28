СК возбудил дело против астраханки за оборот немаркированной рыбной продукции

В Астраханской области под уголовное преследование попала 27-летняя женщина. Местную жительницу подозревают в незаконном обороте немаркированной рыбной продукции (п. «а» ч. 4 ст. 171.1 УК РФ), сообщили в региональном СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Астраханской области возбуждено уголовное дело о незаконном обороте рыбной продукции

Фото: СУ СКР по Астраханской области В Астраханской области возбуждено уголовное дело о незаконном обороте рыбной продукции

Фото: СУ СКР по Астраханской области

По данным следствия, фигурантка вместе с неустановленными лицами купила под реализацию более 4,1 тонны рыбы — щуки, судака, берша, толстолобика, белого амура, леща, карася и сазана. Стоимость продукции составила более 650 тыс. руб.

Почти половина рыбной продукции хранилась в помещении в селе Черный Яр, еще 1,6 тонны — в жилом доме. На упаковке не было маркировки и информации о продукте. Преступную деятельность пресекли сотрудники регионального СК и УФСБ. Расследование продолжается.

Марина Окорокова