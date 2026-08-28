ЦОК АПК исследовал 3,3 млн тонн сахарной свеклы нового урожая на Кубани

В Краснодарском крае специалисты Новороссийского филиала ЦОК АПК исследовали 3,3 млн тонн сахарной свеклы нового урожая. С 2 июня по 25 августа лаборатория Краснодарского пункта проверила 56 проб на соответствие требованиям технического регламента о безопасности пищевой продукции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

По результатам исследований концентрация токсичных элементов, нитратов и остаточных количеств пестицидов оказалась значительно ниже предельно допустимых значений. Содержание радионуклидов соответствует установленным нормам, ГМО в исследованных образцах не выявлено. На основании протоколов испытаний производители регистрируют декларации о соответствии.

«Ранний старт уборки и высокая урожайность в ряде районов края поставили перед нами серьезную задачу», — отметил заместитель директора Новороссийского филиала ЦОК АПК Валерий Немченко.

По его словам, сахарные заводы Кубани работают с высокой загрузкой и принимают сырье «с колес». При этом подтверждение пищевой безопасности необходимо для его приемки. С начала августа специалисты лаборатории увеличили темп исследований, чтобы оперативно выдавать производителям необходимые протоколы и не допускать задержек при поставках сырья.

Помимо показателей безопасности, специалисты оценивают физико-химические характеристики свеклы и ее технологическую ценность в соответствии с ГОСТ 33884-2016. По данным лаборатории, сахаристость корнеплодов нового урожая составляет 15–18%.

Заведующая лабораторией Краснодарского пункта Новороссийского филиала ЦОК АПК Тамара Халявкина также отметила низкий уровень мелассообразующих несахаров. Среднее содержание альфа-аминного, или вредного, азота составляет 0,05%. Низкая зольность и высокая чистота клеточного сока, по оценке специалистов, создают условия для планового выхода белого сахара и снижения его потерь при производстве.

Уборочная кампания на Кубани в этом году идет с опережением графика. По данным краевого министерства сельского хозяйства на 24 августа, аграрии убрали сахарную свеклу с 41,9 тыс. га из запланированных 234,3 тыс. га. Средняя урожайность по краю составила 508,2 ц/га.

Наиболее высокие показатели фиксируются в отдельных муниципалитетах. В Калининском районе урожайность достигает 615 ц/га, в Новокубанском — 598,9 ц/га, в Приморско-Ахтарском и Павловском районах — более 582 ц/га.

Анна Гречко