Дожди на Кубани продолжатся

В Краснодарском крае 28 августа ожидается облачная погода с кратковременными дождями и грозами. В отдельных районах прогнозируются сильные дожди и ливни, которые могут сопровождаться градом и усилением ветра до 20–25 м/с, сообщили в ЦГМС региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Днем воздух прогреется до 23–28 градусов. В горных районах ожидается от 11 до 16 градусов. На Черноморском побережье днем от 23 до 28 градусов.

Ветер восточной четверти будет дуть со скоростью 5–10 м/с, местами его порывы достигнут 12–14 м/с, а в отдельных районах — 15–20 м/с.

По Краснодару в пятницу ожидаются облачная погода, кратковременный дождь, гроза, временами сильный ливень. Днем воздух прогреется до 25 градусов.

Вячеслав Рыжков