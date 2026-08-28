В порту Новороссийска 28 августа пройдут учения со стрельбами

В акватории морского порта Новороссийск 28 августа пройдут учения дежурных сил Новороссийской военно-морской базы. Практические мероприятия запланированы с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 21:30, сообщает городской МЦУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Во время учений военнослужащие отработают действия по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников. Также запланированы практические стрельбы из артиллерийской установки с молов Военной гавани.

На время проведения стрельб будет запрещено плавание всех маломерных судов и плавсредств. Ограничения распространяются в том числе на незарегистрированные суда, прогулочные и спортивные парусные суда, надувные плавсредства, гидроциклы, виндсерфинг, сапборды и их аналоги.

Также в период стрельб запрещены любые подводные работы и водолазные спуски, включая спуски с берега. Информацию о проведении учений распространила Новороссийская военно-морская база.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что за ночь над территориями Краснодарского края, Республики Крым и других регионов России ликвидировали 512 беспилотников. БПЛА самолетного типа были перехвачены и уничтожены дежурными силами противовоздушной обороны прошлой ночью с 20:00 27 августа до 08:30 28 августа. По данным Минобороны РФ, дроны сбили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Владимирской, Воронежской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

Новороссийск регулярно подвергается угрозам атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и безэкипажных катеров (БЭК). Последний раз масштабный режим опасности и сигналы тревоги вводились властями в ночь на 12 августа, когда силы ПВО отражали воздушные налеты, а в городе и окрестностях звучали сирены

Анна Гречко