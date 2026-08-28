В Оренбуржье возбудили дело по факту смерти человека из-за нарушения требований охраны труда

В Оренбургской области возбудили уголовное дело по факту гибели одного из работников энергетической организации в Бузулукском районе — нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 143 УК РФ). Об этом сообщает СУ СКР по Оренбуржью.

По версии следствия, в июле на ул. Садовой в селе Покровка во время ремонтно-восстановительных работ воздушной линии электропередачи электромонтер подвергся воздействию электрического тока. Он умер на месте происшествия.

Следователи детально осмотрели место происшествия, назначили судебные экспертизы и выполняют другие действия для установления причин и обстоятельств произошедшего.

Руфия Кутляева