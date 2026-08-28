В Геленджике бензин АИ-95 есть на пяти АЗС, дизель — на девяти

По состоянию на 9:00 28 августа в Геленджике АИ-100 доступен на одной АЗС, АИ-95 — на пяти, АИ-92 — на четырех, дизельное топливо — на девяти заправках, сообщат пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В частности, АИ-95 и АИ-92 по топливным картам, а также дизель доступны на АЗС «Роснефть» в микрорайоне Черемушки. Бензовоз там ожидается днем. На АЗС «Роснефть» на улице Туристической есть АИ-92 и ДТ.

На АЗС «Лукойл» на улице Островского доступен АИ-95 в ограниченном количестве и дизель. На АЗС «Лукойл» у кольца на трассе М-4 «Дон» — АИ-95, АИ-92 и ДТ.

Все четыре вида топлива — АИ-100, АИ-95, АИ-92 и ДТ — доступны на АЗС «Газпромнефть» на М-4 «Дон». Бензовоз ожидается во второй половине дня. На АЗС «Газпромнефть» на улице Ходенко и Сухумском шоссе в наличии дизель. Также ДТ доступно на АЗС «Уфимнефть» на М-4 «Дон». В селе Архипо-Осиповка на АЗС «Лукойл» есть АИ-95 и дизель.

Перебои с поставками топлива на юге России обострились в мае 2026 года, а к июлю дефицит распространился на ряд регионов. Среди причин власти называли рост сезонного спроса. В конце июля ситуация частично стабилизировалась, однако затем ограничения вновь начали вводить в разных регионах.

На Кубани перебои наиболее заметны на Черноморском побережье. Ограничения на отпуск топлива вводились в Новороссийске, Анапе, Геленджике и Сочи, а часть АЗС временно прекращала продажу бензина частным автомобилистам. В Новороссийске власти также сообщали о дефиците АИ-92 и АИ-95 при сохраняющейся доступности дизельного топлива на большинстве работающих АЗС.

По информации Reuters, для стабилизации внутреннего рынка власти ранее ограничили экспорт топлива, смягчили отдельные требования к качеству нефтепродуктов и начали наращивать импорт. При этом в августе продажи бензина на бирже снизились в среднем примерно на 20% относительно второй половины июля.

Анна Гречко