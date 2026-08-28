Председатель ЗСК рассказал о повышении эффективности работы КСП региона

Председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко заявил о повышении эффективности работы Контрольно-счетной палаты региона на фоне расширения взаимодействия с краевым парламентом. По его словам, с сентября 2017 года по июнь 2026 года депутаты приняли более 140 нормативных правовых актов, направленных на регулирование и повышение эффективности деятельности КСП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЗСК Фото: пресс-служба ЗСК

Контрольно-счетная палата является постоянно действующим органом внешнего государственного финансового контроля, который формируется Законодательным собранием и подотчетен ему. При этом депутаты участвуют в обеспечении деятельности Палаты, в том числе утверждают кандидатуры на руководящие должности.

По словам господина Бурлачко, результатом совместной работы стала положительная динамика ключевых показателей КСП. Речь идет о количестве проведенных контрольных мероприятий, выявленных нарушениях, возбужденных делах об административных правонарушениях и объеме средств, возвращенных в бюджеты различных уровней.

В 2026 году полномочия Палаты были расширены: после внесения изменений в Устав Краснодарского края КСП получила право законодательной инициативы. Как отметил Юрий Бурлачко, в условиях необходимости более рационального использования бюджетных средств этот механизм должен стать одним из рабочих инструментов финансового контроля наряду с контрольными и аналитическими мероприятиями.

Одним из основных форматов взаимодействия остается ежегодный отчет председателя КСП на заседании ЗСК. В этом году стороны также провели заседание коллегии Контрольно-счетной палаты, на котором обсудили основные направления совместной работы и подходы к деятельности на ближайшую перспективу.

Сотрудники КСП также участвуют в заседаниях комитетов Законодательного собрания. В 2025 году состоялось 84 таких заседания, на которых депутаты рассмотрели 67 документов Палаты, включая заключения по итогам экспертно-аналитических мероприятий и отчеты о проведенных контрольных мероприятиях.

Вячеслав Рыжков