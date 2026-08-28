В Новороссийске реконструкцию водовода на Кутузовской планируют возобновить 7 сентября

В Новороссийске строительно-монтажные работы по реконструкции теплового водовода на участке от улицы Магистральной до дома №3 по улице Кутузовской планируют возобновить 7 сентября. При этом первоначальный срок завершения проекта, установленный на май 2026 года, перенесен на конец декабря, сообщил «Новороссийский рабочий» со ссылкой на МКУ «Управление строительства». Работы приостановлены в связи с завершением первого этапа. После оплаты выполненных работ подрядчик должен возобновить строительство, восстановить ограждение участка и откачать воду из котлована.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Контракт на реконструкцию ТГВ стоимостью 125 млн руб. заключен с подрядной организацией из Северной Осетии — Алании. Представитель компании сообщил изданию, что перенос сроков связан с корректировкой проектной документации.

На момент подготовки материала на участке возле дома №3 по улице Кутузовской сохраняется глубокий котлован, частично заполненный водой. Ранее ограждение строительной зоны было демонтировано. Заказчик намерен восстановить его к возобновлению работ.

В «Управлении строительства» также сообщили, что после завершения строительно-монтажных работ будет проведено благоустройство территории. Оно предусматривает восстановление дорожного покрытия и разметки, посадку травы, засыпку территории черноземом, а также приведение в порядок бордюров и элементов благоустройства.

В случае нарушения подрядчиком установленных сроков устранения выявленных несоответствий заказчик намерен применить к нему предусмотренные меры, включая направление претензии.

Анна Гречко