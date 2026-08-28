На Ставрополье за неделю сильнее всего подешевели морковь и помидоры

На Ставрополье с 18 по 24 августа сильнее всего среди продовольственных товаров снизились цены на морковь и помидоры. Такие данные приводит Северо-Кавказстат в еженедельном мониторинге средних потребительских цен на товары и услуги в Ставропольском крае, с которым ознакомился «Ъ-Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Цена на морковь за неделю снизилась на 10,32%, до 48,12 руб. за кг. Помидоры подешевели на 7,45%, до 127,85 руб. за кг. Капуста белокочанная стала дешевле на 4,03%, до 45,13 руб. за кг.

Также снизились цены на свеклу — на 2,97%, до 46,56 руб. за кг, лук репчатый — на 1,6%, до 58,61 руб., картофель — на 1,46%, до 59,20 руб., яблоки — на 1,4%, до 165,41 руб. за кг. Рис шлифованный подешевел на 1,47%, до 109,55 руб. за кг, печенье — на 1,92%, до 287,53 руб., мука пшеничная — на 2,2%, до 61,79 руб. за кг.

Из мясной продукции снизились цены на вареную колбасу — на 1,5%, до 598,51 руб. за кг, мясные консервы для детского питания — на 1,46%, до 1 282,71 руб., и сосиски и сардельки — на 1,24%, до 564,64 руб. за кг. Свинина подешевела на 0,2%, до 476,53 руб., баранина — на 0,28%, до 873,38 руб., говядина — на 0,09%, до 772,30 руб. за кг.

Молоко питьевое ультрапастеризованное подешевело на 2,31%, до 130,95 руб. за литр. Снижение цен также отмечено на маргарин — на 0,64%, до 305,84 руб. за кг, фруктово-ягодные консервы для детского питания — на 0,18%, до 648,16 руб., и соль — на 0,01%, до 23,71 руб. за кг.

Среди непродовольственных товаров сильнее всего снизилась цена сухих кормов для домашних животных — на 3,12%, до 403,75 руб. за кг. Шампунь подешевел на 2,3%, до 229,20 руб. за 250 мл, стиральный порошок — на 1,99%, до 227,90 руб. за кг, левомеколь — на 1,92%, до 278,07 руб. за 40 г, зубная паста — на 0,96%, до 168,60 руб.

Дизельное топливо подешевело на 0,78%, до 85,62 руб. за литр. Из лекарственных препаратов снижение отмечено, в частности, у римантадина — на 0,97%, до 87,97 руб. за 10 таблеток, метамизола натрия — на 0,1%, до 38,63 руб., и левомеколя — на 1,92%.

Среди услуг заметнее всего снизилась стоимость поездки на отдых на Черноморское побережье России — на 5,49%, до 69 214,55 руб. Проживание в гостиницах категории 4–5 звезд подешевело на 2,18%, до 3 246,35 руб. в сутки с человека.

Бананы подешевели на 0,65%, до 177,08 руб. за кг, водка — на 0,24%, до 998,87 руб. за литр.

При этом снижение цен наблюдалось не только по овощам: из представленных в мониторинге продуктов дешевле стали также рис, мука, печенье, молоко, мясная продукция и ряд других товаров.

Валерий Климов