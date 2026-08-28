На Ставрополье за неделю цена на гречку выросла до 74 рублей за килограмм

На Ставрополье с 18 по 24 августа сильнее всего среди продовольственных товаров выросли цены на сахар и гречневую крупу. Такие данные приводит Северо-Кавказстат в мониторинге средних потребительских цен на товары и услуги в Ставропольском крае, с которым ознакомился «Ъ-Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

По данным мониторинга, цена на сахар-песок за неделю выросла на 4,13%, до 90,09 руб. за кг. Гречневая крупа-ядрица подорожала на 3,16%, до 74,09 руб. за кг.

Также заметно выросли цены на свежие огурцы — на 2,74%, до 118,39 руб. за кг, кефир — на 2,05%, до 108,10 руб. за кг, и чай черный байховый — на 1,58%, до 1 415,78 руб. за кг. Сметана подорожала на 1,25%, до 376,26 руб. за кг, твердые, полутвердые и мягкие сыры — на 0,93%, до 889,85 руб. за кг, яйца — на 0,99%, до 97,09 руб. за 10 штук.

Среди непродовольственных товаров наиболее заметно выросли цены на напольные электропылесосы — на 3,08%, до 7 031,62 руб., женские гигиенические прокладки — на 2,26%, до 146,53 руб. за 10 штук, и спортивные костюмы для детей школьного возраста — на 2,17%, до 3 480,63 руб. Кроссовые туфли для детей подорожали на 1,73%, до 2 065,31 руб. за пару, взрослые — на 1,04%, до 3 121,31 руб.

На автомобильном рынке бензин в среднем подорожал на 1,77%, до 81,92 руб. за литр. Бензин АИ-92 вырос в цене на 1,42%, до 77,55 руб., АИ-95 — на 2,17%, до 84,88 руб., АИ-98 и выше — на 0,23%, до 99,92 руб. за литр.

Из лекарственных препаратов сильнее всего подорожал «Пенталгин» — на 1,65%, до 277,99 руб. за 24 таблетки. Цена «Корвалола» выросла на 1,45%, до 66,33 руб. за 25 мл, «Нимесулида» — на 0,26%, до 127,78 руб. за 10 таблеток, «Валидола» — на 0,32%, до 49,50 руб. за 10 таблеток.

В сфере услуг подорожали поездки в отдельные страны Юго-Восточной Азии — на 1,97%, до 106 672,84 руб. за поездку, а проживание в хостеле — на 0,13%, до 1 141,83 руб. в сутки с человека.

При этом часть продуктов подешевела. Наиболее заметно снизилась цена моркови — на 10,32%, до 48,12 руб. за кг, помидоров — на 7,45%, до 127,85 руб., и молока ультрапастеризованного — на 2,31%, до 130,95 руб. за литр. Однако основной акцент новости — на подорожавших товарах.

Роман Лаврухин