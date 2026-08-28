Производство автомобилей и автоприцепов на Ставрополье выросло на 35%

Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов в Ставропольском крае в январе—июле 2026 года выросло на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные содержатся в отчете Северо-Кавказстата, с которым ознакомился «Ъ-Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Индекс производства автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов составил 135%. Это наиболее высокий показатель роста среди представленных в таблице видов промышленной деятельности. Производство текстильных изделий увеличилось на 33,7%, мебели — на 22,8%, прочих транспортных средств и оборудования — на 20,8%, прочих готовых изделий — на 21,9%.

Рост за семь месяцев также зафиксирован в производстве напитков — индекс составил 104,1%, или на 4,1% выше уровня января—июля 2025 года. Полиграфическая деятельность и копирование носителей информации выросли на 6,6% — до 106,6%. Металлургическое производство увеличилось на 1,9%, его индекс составил 101,9%.

В производстве прочих транспортных средств и оборудования индекс достиг 120,8%, в производстве мебели — 122,8%, прочих готовых изделий — 121,9%.

Таким образом, рост промышленного производства за январь—июль наблюдался в девяти представленных вотчете видах деятельности: производстве напитков, текстильных изделий, полиграфии и копировании носителей информации, металлургии, автотранспортных средств, прочих транспортных средств и оборудования, мебели, прочих готовых изделий.

Кроме того, показатели выше уровня прошлого года продемонстрировало обрабатывающее производство в части соответствующих отраслей, однако в целом по сектору индекс составил 89,6%.

В июле динамика по ряду растущих отраслей была иной. Производство автотранспортных средств выросло на 30,3% год к году, но по сравнению с июнем сократилось на 10,6%. Выпуск текстильных изделий в июле, напротив, снизился на 21,6% к июлю 2025 года и на 15,2% к июню. Производство мебели увеличилось на 19,1% год к году и на 15,1% к предыдущему месяцу. Выпуск прочих готовых изделий вырос на 43,1% год к году и на 40,3% к июню.

При этом общий индекс промышленного производства в крае за январь—июль составил 89,4%, а в июле — 85,7% к июлю 2025 года.

Валерий Климов