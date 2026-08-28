В Самаре будут судить водителя Toyota, который насмерть сбил пешехода и скрылся

Заместитель прокурора Самарской области Дмитрий Цымлов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о смертельном ДТП в региональном центре. 29-летний водитель обвиняется в том, что в состоянии алкогольного опьянения сбил пешехода и скрылся с места аварии (п. «а», «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский / Коммерсантъ Фото: Константин Франовский / Коммерсантъ

Установлено, что утром 11 апреля 2026 года водитель в состоянии опьянения за рулем автомобиля Toyota Mark II у дома № 111 на улице Вольской в Самаре, подъезжая к нерегулируемому пешеходному переходу, не снизил заранее скорость и сбил 69-летнего пешехода, который от полученных травм скончался. Автомобилист скрылся с места аварии.

Личность водителя установили. Фигуранта уголовного дела задержали.

Подозреваемый уже возместил потерпевшей стороне материальный ущерб и моральный вред. Расследование уголовного дела завершено.

После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения материалы будут переданы на рассмотрение в Промышленный районный суд Самары.

Георгий Портнов