Ущерб от незаконных рубок деревьев в Пензенской области превысил 3,7 млн рублей

С начала 2026 года в Пензенской области выявлено 179 нарушений лесного законодательства. Об этом сообщили в региональном минлесхозе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Окорокова Фото: Марина Окорокова

Общий ущерб от незаконных рубок превысил 3,73 млн руб. Всего выявлено десять случаев нелегальной вырубки деревьев объемом 25,5 куб. м.

За прошедший период возбуждено более 50 дел за нарушение правил пожарной безопасности в лесах. Виновных привлекли к административной ответственности.

Нина Шевченко