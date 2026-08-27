Над Черным морем, Крымом и другими регионами РФ сбили 39 БПЛА

Над акваторией Черного и Азовского морей, территорией Республики Крым, а также другими регионами России ликвидировали 39 беспилотников. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ

Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были перехвачены и уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны в период с 08:00 до 20:00 по московскому времени. Беспилотники ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской областей, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

Алина Зорина