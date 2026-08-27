One Click Travel запускает рейсы из Краснодара в Шарм-эль-Шейх

Туроператор One Click Travel с 4 сентября 2026 года открывает полетную программу из Краснодара в Шарм-эль-Шейх. Рейсы начнет выполнять Red Sea Airlines — соучредитель туроператора, с частотой раз в неделю и продолжительностью туров семь ночей, сообщает Российский союз туриндустрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Рыжкова Фото: Елена Рыжкова

Запуск программы расширяет географию вылетов компании на российском рынке по одному из наиболее востребованных круглогодичных направлений. One Click Travel и Red Sea Airlines работают в единой вертикально интегрированной модели: туроператор не только отправляет туристов, но и обеспечивает принимающую сторону в Египте. Пассажиры могут взять с собой 20 кг багажа, а на борту им будут доступны мультимедийная система и питание.

«Египет остается одним из наиболее востребованных круглогодичных направлений для российских туристов. Сочетание теплого климата, Красного моря, отелей с концепцией All Inclusive и широкого ценового предложения обеспечивает стабильный спрос на направление в течение всего года»,— отмечается в сообщении.

Алина Зорина