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Движение по улице Московской в Краснодаре перекрыто из-за подтопления

Из-за подтопления проезжей части перекрыто движение на участке улицы Московской. Об этом сообщает Департамент транспорта и дорожного хозяйства Краснодара.

Фото: Telegram-канал МЦУ Краснодара

Фото: Telegram-канал МЦУ Краснодара

Сейчас проезд транспорта от улицы Ангарской при движении к улице Петра Метальникова и от улицы Тополиной при движении к улице Солнечной перекрыт. Водителей просят искать альтернативные маршруты.

«На улице Московской штатно работает насосная станция, дождевая вода постепенно уходит. Как только уйдет полностью — движение откроется в обычном режиме»,— говорится в сообщении департамента.

Алина Зорина

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