Доплата за двушку в Волгоградской области стала доступнее

По данным сервиса «Поиск Яндекса по Квартирам», разница между стоимостью однокомнатной и двухкомнатной квартир на вторичном рынке Волгоградской области сократилась с 14,3 до 13,7 среднемесячных зарплат. Индекс расширения жилья снизился на 0,6 зарплаты за второй квартал 2026 года, сообщили в пресс-службе «Яндекса».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Нина Шевченко Фото: Нина Шевченко

В марте медианная цена однокомнатной квартиры составляла 3,6 млн руб., двухкомнатной — 4,6 млн руб. К июню оба формата подорожали: однушки до 3,7 млн, двушки до 4,7 млн руб. Разница между ними сохранилась на уровне около 1 млн руб. Однако благодаря росту средней зарплаты в регионе с 70 до 73 тыс. руб. доплата за переход в более просторное жилье стала доступнее, считают эксперты.

В 11 из 16 исследованных регионов России индекс расширения снизился. Наибольшее падение зафиксировано в Ленинградской области (на 5 зарплат), Челябинской (на 2,6) и Воронежской (на 2,5).

Нина Шевченко