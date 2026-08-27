Армавир занял шестое место в крае по отгрузке промпродукции на 8,8 млрд рублей

На Совете по промышленности при главе Армавира подвели итоги работы предприятий за семь месяцев 2026 года. Объем отгруженных товаров превысил 8,8 млрд руб., что позволило городу занять шестую строчку в краевом рейтинге муниципалитетов. В совещании принял участие министр промышленной политики Краснодарского края Дмитрий Хмелько, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Доля производства Армавира, курируемого министерством, превышает 37% от общего объема кубанской промышленности. Наибольший рост демонстрируют готовые металлические изделия, целлюлозно-бумажная отрасль и производство электрооборудования. В городе работают более 335 промпредприятий, которые за год перечислили в консолидированный бюджет 529,2 млн руб. налогов — на 16,9% больше, чем в 2025 году.

Замглавы Армавира Владимир Каракашев отметил, что для закрепления положительной динамики необходима адресная поддержка каждого крупного предприятия. На 2026 год план по росту производства и отгрузки установлен на уровне не менее 104,6%. Среди приоритетов — развитие промплощадок, увеличение числа получателей господдержки через субсидии и льготные займы.

В активной стадии реализации находятся пять инвестпроектов: «Горница» создает производство стеклянной посуды из композитного стекла, «УпакГрупп» строит завод по выпуску упаковочных материалов, ИП Халабурдин П.А. — участок по выпуску сантехники. Также развиваются промтехнопарк «АЭТЗ» и индустриальный парк «Русская промышленная корпорация».

В рамках рабочей поездки Дмитрий Хмелько посетил промышленную зону ИК-4, где обсуждались загрузка мощностей и размещение участков местных компаний. Это позволит бизнесу получить готовую инфраструктуру без дополнительных затрат.

Алина Зорина