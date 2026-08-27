Главные новости за 27 августа: Воронеж, Белгород, Липецк, Курск, Орел, Тамбов

Воронежский девелопер «Развитие» заявил о строительстве жилого дома комфорт-класса в составе комплекса «Аэро сити» на левом берегу Воронежа. Проектная декларация предусматривает возведение объекта на улице Ленинградской. Планируемая стоимость — 954,2 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Воронежская ГК «Агроэко» размещает второй выпуск биржевых облигаций на 3,8 млрд руб. Организатором выступает Россельхозбанк. Срок обращения бумаг составит три года, купонный период — 30 дней. В компании решили сократить объем выпуска по сравнению с первоначальными планами, но разместить его по более выгодной ставке.

В больницах Белгородской области лечат 105 пациентов, пострадавших в результате атак ВСУ. Семеро из них находятся в реанимации. За последние сутки при 118 ударах по региону ранения получили 16 мирных жителей, включая двух подростков.

Шесть мирных жителей пострадали при атаке БПЛА на пекарню и магазин в слободе Белой Курской области. Среди раненых пять женщин и один мужчина. У большинства диагностированы травмы головы, также зафиксированы осколочные ранения бедер и черепно-мозговые травмы.

В Липецке не состоялся аукцион по продаже трех недостроенных жилых домов в Военном городке №1 стоимостью 990,9 млн руб. На торги никто не заявился. Степень готовности зданий составляет от 74% до 91%, но объекты не эксплуатируются, часть конструкций повреждена.

Власти Орловской области заявили, что судебный спор с казенным учреждением «Орелгосзаказчик» не повлияет на строительство многопрофильного медцентра областной больницы, известного как «Титаник». По данным чиновников, готовность объекта составляет 87,1%. На площадке идут отделочные работы, монтаж инженерных сетей и благоустройство.

Цены на бензин в Тамбовской области выросли сильнее всего среди регионов Черноземья за неделю с 17 по 24 августа. Средняя стоимость топлива увеличилась на 5,5% — с 82,73 до 87,30 руб. за литр. Бензин АИ-92 подорожал на 5,4%, АИ-95 — на 5,9%, тогда как цены на АИ-98 и дизельное топливо не изменились.

Анна Швечикова