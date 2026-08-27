«Т-Технологии» объявили детали сделки по консолидации 100% Точка-Банка. Максимальный объем допэмиссии может составить 550 млн акций с учетом резерва, фактически для сделки потребуется около половины. По оценкам экспертов, общее количество акций «Т-Технологий» в обращении вырастет примерно на 7%. Сделку планируют закрыть до конца года. По мнению Инвестиционного банкира Евгения Когана, объединение клиентских баз и экспертизы в кредитах и комиссионном бизнесе ускорит рост всей группы на российском рынке услуг для бизнеса. На сегодняшний день сервисами Т-Банка и Точка-Банка пользуется каждый четвертый предприниматель страны.

Visa и Mastercard впервые провели международные карточные транзакции в Сирии, что стало заметным признаком возвращения страны в глобальную финансовую систему, сообщает Reuters. Qatar National Bank провел первую операцию Mastercard, а Visa совместно с ливанским Fransabank осуществила тестовую транзакцию в Дамаске. Ее провел президент Сирии Ахмед аш-Шараа, расплатившись картой в ресторане.

Компания Илона Маска xAI провела ребрендинг и сменила название на SpaceXAI. Она также представила новый логотип и переименовала официальный аккаунт в соцсети X. Изменение названия произошло после того, как SpaceX в феврале приобрела xAI. В состав объединенной структуры вошли разработчик чат-бота Grok и соцсеть X, которую xAI купила в 2025 году.