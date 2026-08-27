В школах Анапы усилят меры безопасности в новом учебном году

В гимназии «Эврика» прошло расширенное межведомственное совещание по вопросам безопасности в образовательных учреждениях Анапы. В нем приняли участие представители силовых структур, контрольно-надзорных органов и руководители школ, а также заместитель главы города Галина Пивень. Об этом сообщает пресс-служба администрации Анапы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Все 89 муниципальных образовательных организаций города-курорта получили паспорта готовности, разработали планы действий при ЧС и назначили ответственных за антитеррористическую защищенность. С персоналом проведены инструктажи, объекты оснащены планами эвакуации и наглядными пособиями. Согласно решению антитеррористической комиссии, линейки и первые классные часы в новом учебном году пройдут только для учеников 1-х, 9-х и 11-х классов в закрытых помещениях.

Сотрудники силового блока и надзорных органов обсудили требования пожарной безопасности, взаимодействие с охранными организациями, профилактику деструктивного поведения, организацию питания и меры профилактики заболеваний.

Алина Зорина