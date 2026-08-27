Главные новости за 27 августа. Новороссийск

Пожарным удалось локализовать возгорание в заповеднике «Утриш» в Анапе. К 14:24 27 августа площадь очагового тления удалось сократить с 1 га до 0,3 га, чему способствовала работа вертолета Ми-8 и самолета-амфибии Бе-200.

Американскому рэперу Канье Уэсту предложили провести концерт в музее средневековья и инквизиции в Сукко под Анапой. Инициатором выступил директор музея Владимир Владимиров, направивший представителям артиста официальное письмо.

В Сочи собрали первую экспериментальную партию полностью созревших бананов отечественного производства. Партия весом около 150 кг отправлена на исследование в лабораторию Новороссийского филиала Федерального центра оценки безопасности и качества продукции АПК.

В Новороссийске по состоянию на 9:00 27 августа топливо отпускают на 25 автозаправочных станциях. На всех работающих АЗС собственники ввели ограничения: бензин и дизельное топливо продают только в баки автомобилей, объем отпуска ограничен 30, 40, 50 или 60 литрами в зависимости от станции.