В КБР более 40 человек привлекли к ответственности за нарушения закона в сфере миграции

С начала года в КабардиноБалкарской Республики привлекли к дисциплинарной ответственности более 40 лиц. Основанием стали выявленные нарушения в сфере миграционного законодательства. Соответствующую информацию предоставили в пресс-службе ведомства.

В ходе надзорных мероприятий зафиксировано 120 нарушений. Для их устранения прокурорами принесён 21 протест, в суды направлено 11 исковых заявлений, а также внесено 70 представлений.

Проверки охватывали соблюдение норм о миграционном учёте, противодействие фиктивной регистрации и постановке иностранных граждан на учёт, а также вопросы защиты прав иностранцев. По материалам проверок возбуждены уголовные дела по фактам фиктивной регистрации и неправомерной постановки на миграционный учет.

Мария Хоперская