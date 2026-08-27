В Ярославской области предупредили о схеме обмана родственников погибших бойцов

В Ярославской области мошенники пытались списать средства у матери погибшего бойца под предлогом выбора макета для мемориала. Об этом сообщили в администрации Тутаевского округа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Сегодня матери погибшего бойца, захороненного на одном из наших кладбищ, позвонил неизвестный мужчина. Представившись помощником нашего ответственного за территорию кладбища, он попросил женщину перейти по присланной ссылке якобы для выбора информации или макета по мемориалу. Доверчивая женщина перешла по ссылке, после чего сразу же были зафиксированы попытки списания денежных средств с ее счетов»,— говорится в сообщении администрации.

Там добавили, что пострадавшая написала заявление в полицию. Правоохранители начали проверку. Власти заверили, что специалисты никогда не просят переходить по ссылкам в ходе телефонного разговора, а информация о благоустройстве и мемориалах может быть получена только при личном обращении в администрацию или по официальным городским телефонам.

Алла Чижова