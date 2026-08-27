Дорожного рабочего в Астрахани оштрафовали за намаз на проезжей части

В Астрахани дорожного рабочего оштрафовали на 5 тыс. руб. за намаз на проезжей части. Видео религиозного ритуала появилось в местных соцсетях, сообщает «Пункт-А».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Астраханского дорожника оштрафовали за намаз на проезжей части

Фото: t.me / RedkinIgor Астраханского дорожника оштрафовали за намаз на проезжей части

Фото: t.me / RedkinIgor

В ролике мужчина совершает молитву на дороге. В комментариях к видео сообщалось, что для намаза он перекрыл проезд машинам.

Личность мужчины установили сотрудники регионального УФСБ и полиции. Им оказался уроженец Чеченской Республики. Также установлено, что полоса дороги была перекрыта в связи с ремонтом полотна. Правоохранителям мужчина пояснил, что не собирался разжигать рознь, а просто совершил намаз там, где находился, в связи с наступлением времени для молитвы. Ему выписан штраф по ч. 4 ст. 5.26 КоАП РФ за «осуществление миссионерской деятельности с нарушением требований 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях».

Муфтий Астраханской области Рауф-хазрат Джантасов отметил, что верующие должны избегать демонстративных форм религиозных практик в общественных местах. Никто, по его словам, не запрещает молиться, но необходимо соблюдать баланс между свободой вероисповедания и уважением прав окружающих и норм общественного порядка.

В Астрахани уже был прецедент публичного намаза. В мае этого года студент-первокурсник из Таджикистана вместе с однокурсником совершили коллективный религиозный обряд в сквере Журналистов в День Победы. Ленинский районный суд признал иностранца виновным в нарушении правил миссионерской деятельности (ч. 5 ст. 5.26 КоАП РФ) и постановил выдворить мужчину из РФ, а также заплатить штраф 30 тыс. руб.

Марина Окорокова