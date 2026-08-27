Театр современного искусства из Краснодара получил первую для коллектива «Золотую Маску»

ГАУК КК «Театр современного искусства» (ТСИ) из Краснодара стал лауреатом высшей театральной премии России «Золотая Маска». Награду коллектив получил за спектакль «Контакт» в номинации «Современный танец», сообщили на отчетной пресс-конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

До этого премии удостаивались отдельные представители театральной сферы Краснодарского края. Лауреатом в статусе творческого коллектива театр стал впервые.

«"Золотая Маска" — это в первую очередь большая ответственность и определенная планка, ниже которой опускаться нельзя»,— отметила художественный руководитель ТСИ Анна Агеева.

На пресс-конференции театр также представил программу третьего сезона. Его открытие запланировано на 11, 12 и 13 сентября — пластическим спектаклем «Автор». 16, 17 и 18 октября состоится показ пластического спектакля «Орфей. Шепот в сумерках». Полная афиша и сведения о билетах размещены на официальном сайте ТСИ.

В мероприятии приняли участие художественный руководитель Анна Агеева, директор Анна Тлеуж, а также артисты балета Алиса Артишевская и Артем Сагалов. Представители театра продемонстрировали журналистам кадры с церемонии вручения премии и показали саму награду — фарфоровую «Золотую Маску» в квадратной раме.

Нурий Бзасежев