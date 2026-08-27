В акватории Новороссийска пройдут учения

Новороссийская военно-морская база с 21:00 до 23:00 27 августа проведет учения с дежурными силами в акватории морского порта Новороссийск. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

В ходе учений отработают отражение атак безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов с выполнением практических стрельб из артиллерийских установок с молов Военной гавани.

В связи с проведением стрельб вводится запрет на плавание всех маломерных судов и плавсредств, включая суда, не подлежащие государственной регистрации, прогулочные и спортивные парусные суда, надувные плавсредства, гидроциклы и другие плавсредства для занятий спортом на воде. Также запрещены любые виды подводных работ и водолазные спуски, в том числе с берега.

Алина Зорина