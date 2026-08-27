Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Официальные курсы валют ЦБ на 28 августа

Австралийский доллар 61,7408
Английский фунт 116,7944
Белорусский рубль 28,3294
Гонконгский доллар* 10,9635
Дирхам ОАЭ 23,4048
Доллар США 85,9541
Евро 100,2998
Индийская рупия** 89,9919
Казахстанский тенге** 18,7317
Канадский доллар 61,9444
Китайский юань 12,7691
СДР 117,9574
Сингапурский доллар 67,6271
Турецкая лира* 17,8801
Украинская гривна* 19,2962
Шведская крона* 90,5356
Швейцарский франк 106,6958
Японская иена** 54,0014

*За 10. **За 100.