Черноземье 27.08.2026, 18:08 Официальные курсы валют ЦБ на 28 августа Австралийский доллар 61,7408 Английский фунт 116,7944 Белорусский рубль 28,3294 Гонконгский доллар* 10,9635 Дирхам ОАЭ 23,4048 Доллар США 85,9541 Евро 100,2998 Индийская рупия** 89,9919 Казахстанский тенге** 18,7317 Канадский доллар 61,9444 Китайский юань 12,7691 СДР 117,9574 Сингапурский доллар 67,6271 Турецкая лира* 17,8801 Украинская гривна* 19,2962 Шведская крона* 90,5356 Швейцарский франк 106,6958 Японская иена** 54,0014 *За 10. **За 100.