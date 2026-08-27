Количество вагонов увеличат вдвое на «Ласточках» Москва – Кострома

С 1 по 18 сентября скоростные электропоезда «Ласточка» Москва – Кострома, которые курсируют через Ярославль, будут ходить составами из десяти вагонов, что в два раза больше, чем обычно. Об этом сообщили в пресс-службе Северной железной дороги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Северная железная дорога Фото: Северная железная дорога

Речь идет о поездах отправлением из Москвы в 6:30, из Костромы — в 11:32, которые курсируют по будням. Время в пути составляет около 4 часов, остановки в Ярославле на Московском вокзале предусмотрены в 9:27 по направлению в Кострому и в 12:38 в сторону Москвы.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что с 26 августа между Ярославлем и Москвой начал ежедневно курсировать двухэтажный поезд-экспресс «Аврора». Состав проходит маршрут без остановок за 3 часа 4 минуты.

Алла Чижова