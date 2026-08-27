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В Дагестане СК возбудил дело о призывах к террористической деятельности

В Дагестане Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 23-летнего местного жителя по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности в интернете). Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления СК.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Следствие считает, что подозреваемый разместил на своей странице в социальной сети аудиозапись, содержащую публичные призывы к осуществлению террористической деятельности.

«Поскольку доступ к опубликованному материалу имел неопределенный круг пользователей сети Интернет, содержащиеся в нем сведения стали общедоступными», — отмечается в сообщении ведомства.

Расследование продолжается.

Константин Соловьев

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